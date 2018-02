Ziviler Islam und Europa

Sind die Religionen in ihrer Essenz politisch oder haben sie Politisierungspotenzial? Welche Formen des Islams haben sich im Laufe der Zeit in der muslimischen Welt etabliert? In welchen Prinzipien unterscheidet sich der zivile Islam vom politischen Islam? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der zivile Islam in Europa etabliert werden kann? Antworten auf diese Fragen gibt Arhan Kardas im folgenden Beitrag.

Alle abrahamischen Religionen etablierten sich zuerst als ziviles Engagement und formten sich im Laufe der Zeit entweder lediglich zivil oder sowohl zivil als auch politisch. Die Dauer der gesellschaftlichen Etablierung von Judentum, Christentum und Islam unterscheidet sich. Das Judentum brauchte den Wechsel einer Generation, um sich in Jerusalem unter der Herrschaft von Joschua zu etablieren. Das Christentum, eine zivile Religion, wurde erst 300 Jahre nach seiner Entstehung politisiert. Der Islam wiederum konnte sich innerhalb von 23 Jahren als ein ziviles und politisches Gebilde in Medina etablieren. Aus dieser Perspektive kann gleichermaßen vom politischen Judentum, Christentum und Islam gesprochen werden. Die entscheidende Frage ist, ob die Religionen im Prinzip auf den Aufbau eines Staatsapparats oder die Gestaltung der Gesellschaft bzw. Gemeinschaft abzielen. Sind sie in ihrer Essenz politisch oder haben sie Politisierungspotenzial? Sind sie Wertegemeinschaften oder vielmehr Staatsideologien? Diese religionssoziologischen Fragen können wir in diesem kurzen Artikel nicht zur Gänze beantworten. Die Bezeichnung politischer Islam wird auf bestimmte islamische Strömungen angewendet, die die Probleme der Muslime innerhalb der Grenzen der gesetzmäßigen Politik zu lösen versuchen.1 Ausgehend von dem Begriff des politischen Islams wollen wir in diesem Artikel versuchen, einen anderen Islam, nämlich den zivilen Islam, darzustellen.

„Ziviler Islam“ ist in unserer Gesellschaft kein geläufiger Begriff.2 Ich verwende den Begriff des zivilen Islams nicht nur als einen Gegenbegriff zum Ausdruck „Staatsislam“, sondern auch zum gängigen Begriff „politischer Islam“.3 In Abhebung von diesen Begriffen meint „ziviler Islam“ (arab. el-islam el-medenī) eine werte- und vertragsbasierte Erscheinungsform der islamischen Religion, deren Prinzipien und Zielsetzungen historisch zuerst in Medina zwischen 622 und 661 gesellschaftlich vertreten wurden. Die vorislamischen Namen der Stadt Jathrib (arab. Ort des Tadelns und der Schmähungen) änderte der Prophet in „Medina“ (arab. Ort der Gerechtigkeit) und hob der wörtlichen Bedeutung des Begriffes nach damit den Primat des Rechtes und der Gerechtigkeit hervor.

Geschichlicher Hintergrund

Nach dem Aufstand von Medina gegen den ersten umayyadischen König Yezid ibn Muawiya, der Schlacht von Harra und der anschließenden dreitägigen Plünderung der Stadt im Jahre 683 konnten sich die Werte des zivilen Islams nicht mehr im Verwaltungsapparat durchsetzen. Seitdem war das Sultanat (damals „Hiraqlīa“ genannt)4 ein Regime, in dem die Verwaltung der öffentlichen Anliegen nicht mehr durch die Wahl und Beratung des Volkes, sondern durch machthabende Dynastien bestimmt wurde. In der Folge kam es zur Politisierung der islamischen Religion, die über tausend Jahre hinweg den zivilen Islam im arabischsprachigen Gebiet unterdrückte. Der Islam von Medina, mit anderen Worten: der zivile Islam, legte großen Wert darauf, Entscheidungsprozesse durch Demokratie-ähnliche Partizipation zu gestalten. Dabei bediente er sich gewisser koranischer Prinzipien wie Treueidverträge (beyʿa) und Beratschlagung (schūrā) und versuchte, einen Konsensus der Bevölkerung bei der Bildung der Regierung herzustellen.

Politik ist weder ein Teil des Glaubens noch des Islams

Der Islam von Medina unterschied sich wesentlich vom Islam von Damaskus, der Hauptstadt der Umayyadan-Dynastie, von Kufa, der späteren Hauptstadt des politischen Schiitentums, und von Hidschr, dem Sammlungsort der Charidschiten in der Nähe des heutigen Riad in Saudi-Arabien. Den charidschitischen Gruppen aus Nadschd und Hidschr, die eine Art von Anarchismus befürworteten und schwere Sünder als Abtrünnige mit dem Tod bestraften, standen die Schiiten aus Kufa gegenüber, die Husain als alleinigen Nachkommen des Propheten ansahen, dem das politische Amt des Kalifaten gebühre, und die mithin Staatspolitik als wesentlichen Bestandteil des islamischen Glaubens verstanden. Medina stellte in diesem Diskurs die „Stimme der Vernunft“ dar; sie war eine wertebasierte Gemeinschaft, für die Politik keine notwendige Voraussetzung des Glaubens bzw. des Islams ausmachte. Zudem bevorzugte der Islam von Medina für die Bestimmung des Anführers der Gemeinschaft das Prinzip der Wahl. Somit steht der zivile Islam der Politik nicht gleichgültig gegenüber, aber er zielt keine politische Machtergreifung an. Er ist vielmehr bestrebt, mit den von ihm vertretenen Werten ethische Rahmenbedingungen für eine menschenwürdige Politik zu schaffen.

Umzug des zivilen Islams aus Medina nach Kufa und weiter nach Mittelasien

Nach der Ermordung des dritten Nachfolgers des Propheten Uthman (gest. 656) zog sein Nachfolger Ali ibn Ebi Talib (gest. 661) für sechs Jahre nach Kufa, wo er unterstützt von den Gelehrten Abdullah ibn Abbas (gest. 688) und zuvor von Abdullah ibn Mesʿud (gest. 652) die Werte des zivilen Islams umzusetzen suchte. Allerdings konnte er sich nicht lange gegen die Politisierung des Islams durch die Schiiten und Umayyaden wehren. Seine Gemeinschaft musste ohne politische Führerschaft zuerst nach Kurdistan, später nach Persien und schließlich nach Transoxanien fliehen. Aufgrund des geringen Einflusses der Abbasiden aus Bagdad und der Umayyaden aus Damaskus konnte sich der zivile Islam nun in Buchara, Samarkand, Fergana, Balch und benachbarten Städten sowie in Chorasan etablieren. Die Samaniden (819–1005), Ghaznawiden (977–1186), Karachaniden (960–1213) und später die Seldschuken (1040–1308) wurden von diesem Islamverständnis geprägt. Anders als die Araber hatten die Türken und Perser ein etabliertes Staatswesen, weshalb sie den Islam in erster Linie als Glaubenslehre und Religion aufnahmen und nicht als politische Anschauung. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann die Lehre, dass der Islam sowohl eine Staatsauffassung als auch eine Religion sei. Demgegenüber stellten andere den universalen Geist des Islams heraus.

