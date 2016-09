Dialog und Theater: Die Ringparabel in G. E. Lessings Nathan der Weise

Lessings Sicht der christlichen Kirchen war jedoch keineswegs einfach positiv. Als zum Beispiel der einflussreiche evangelische Hauptpastor der Stadt Hamburg, Johan Melchior Goeze, im Jahr 1778 Fragmente einer massiv religionskritischen Schrift, die Lessing anonym publiziert hatte, nur als unsinnig, boshaft und lästerlich bezeichnete, statt auf die Kritik einzugehen und die in den Texten aufgeworfenen Fragen ernsthaft zu erörtern, schrieb Lessing eine Reihe scharfer Pamphlete und verteidigte das gelehrte Wissen des ungenannten Autors, indem er erklärte: „Ein Neunundvierzigteilchen meines Ungenannten (ist) noch aller Hochachtung wert, und siebenmal mehr, als man an allen Orten und Enden der Christenheit zu einem Pastor oder Hauptpastor erfordert“. Die Erklärung klingt gewaltig, aber vielleicht liegt ihr eine Erfahrung zugrunde, die gar nicht so weit von der Erfahrung entfernt ist, die Fethullah Gülen in einem Interview beim Thema Auslegung des Islams in der Zeit (Idschtihad) beschreibt. Denn dort stellt er fest: „Wenn heute kein Idschtihad praktiziert wird, dann weil es an Menschen mit der entsprechenden Kompetenz und Qualifikation fehlt.“

Lessing selbst lebte sicher nicht mit dem Bewusstsein, eine Berühmtheit werden zu wollen, aber er wurde es durch sein scharfes Augenmerk auf aktuelle Probleme. Als zum Beispiel die Königliche Akademie der Wissenschaften in Berlin in seinen frühen Jahren eine Preisaufgabe ausschrieb, in der der Satz „alles ist gut“ (eigentlich: „whatever is, is right“) in einer Lehrdichtung des englischen Dichters Alexander Pope untersucht werden sollte, schrieb er gemeinsam mit seinem Freund Moses Mendelssohn einen Aufsatz und verspottete die hoch angesehene Akademie dafür, dass sie offenbar den Unterschied zwischen einem literarischen Kunstwerk und einem philosophischen System nicht kenne. Popes Dichtung über den Menschen und seine Welt (Essay on Man, 1733/34) lasse sich, so Lessing, nicht wie eine akademische Abhandlung studieren, sondern sei trotz ihres beachtlichen philosophischen Hintergrundes von der Freiheit eines Dichters bestimmt. Ein Dichter aber ziele eher auf einen „lebhaften Eindruck“ als auf eine „tiefsinnige Überzeugung“. Der Gegensatz ist nicht ganz leicht zu verstehen, schließlich geht es auch einem Dichter um Wahrheit, aber eben um Wahrheiten „in ihrem schönsten und stärksten Licht“, nicht in der Konstruktion eines gelehrtes Systems. In diesem Sinn dient auch Lessings Schauspiel Nathan der Weise der Suche nach Wahrheit.

Lessing zufolge sollen die Menschen ihren Glauben nicht zum Trotz gegen andere Religionen leben, sondern in herzlicher Verträglichkeit.

Dieser Lessing, der sich seinerzeit nicht scheute, mit geistreichen Polemiken gegen den Strom zu schwimmen, ist für Deutschland ein klassischer Autor geworden, vor allem mit seinem Schauspiel Nathan der Weise (1779), durch das er eine fiktive Geschichte über den Ursprung und die Nachbarschaft von Judentum, Christentum und Islam in Szene setzte. Hier will Lessing zeigen, dass sich die Wahrheit einer Religion nicht beweisen lässt und dass Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, ihren Glauben nicht „zum Trotz“ gegen andere leben sollen (IV/4), sondern in „herzlicher Verträglichkeit“ (III/7) – was heute meistens nach dem lateinischen Wort „Toleranz“ genannt wird. Auch in Nathan der Weise kann Lessing allerdings so provokativ schreiben wie in vielen anderen seiner Texte: Er lässt zum Beispiel den weisen Juden Nathan auf der Bühne seine (adoptierte) Tochter Recha fragen: „Begreifst du aber, wie viel andächtig schwärmen leichter als gut handeln ist?“ (I/2) Oder er führt einen fanatisierten christlichen Bischof – den Patriarchen – vor, dem kein Wort der Verurteilung eines entsetzlichen Gewaltaktes von Kreuzfahrern, dem Nathans Familie zum Opfer gefallen war, über die Lippen kommt, der sich aber vom „Eifer Gottes“ getrieben sieht, wenn er ausgerechnet den fürsorglichen Nathan, der Recha ein Zuhause bietet, auf den Scheiterhaufen bringen will (IV/2).

Für einen jeden von euch haben wir Bahn und Weg gemacht. Hätte Gott gewollt, er hätte euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht. (Sure 5 Vers 48)

Geradeso wie Pope als Dichter ein lehrhaftes Gedicht geschrieben hat, hat Lessing als Theaterautor ein lehrhaftes Schauspiel geschrieben. In beiden Werken steckt viel Nachdenken über die Religion: über Gottes Schöpfung und über Gottes Offenbarung, über den Glauben der Menschen und über das Leben der Menschen. Aber beide Werke sind literarische Kunstwerke, keine Abhandlungen; bei der Lektüre und Interpretation darf es deshalb nicht einfach nur um ein „System“ gehen. Es muss vielmehr auch um die Frage gehen, was für eine Wirkung die Dichter bei ihren Lesern und Leserinnen (und bei einem Theaterpublikum) erzielen wollen, um sie in eine offene, kommunikative, dialogische Situation zu versetzen. Unter den zahlreichen thematischen Aspekten, die in Lessings Nathan der Weise zu entdecken sind, steht dabei ein bestimmtes Thema eindeutig auf dem ersten Platz: das Thema der interreligiösen Beziehungen zwischen Juden, Christen und Muslimen.