El-Esmael-Husna –die schönenNamen Gottes – 1

die unerwarteten Segen und Vorteile, die sie uns bringen

Fethullah Gülen

El-Esmāʾ el-ḥusnā, die schönen Namen Gottes, können als die schönsten unter den schönen Namen bezeichnet werden. Seit der Zeit des Propheten gelten sie stets als eine Quelle, die nie in die Irre führt. Sie ermöglichen eine angemessene Erkenntnis des Wesens und Seins Gottes, die den Eigenschaften Seiner erhabenen Majestät und Schönheit entspricht.

Die schönen Namen haben diejenigen, die sie richtig lesen und begreifen, vor Irrwegen bewahrt. Denjenigen haben sie der „vollständigen Definition“ entsprechendes Wissen über die Wahrheit des göttlichen Wesens vermittelt.

Schlüssel zur Gotteserkenntnis

Jeder, der sich auf den Weg der spirituellen Gotteserkenntnis begibt, ist in den lichten Erscheinungen der schönsten Namen Gottes (Esmāʾ el-ḥusnā) und in den Bereichen ihrer Widerspiegelungsstellen zu einer tieferen Glaubensdimension aufgebrochen.

Einer Dimension, in der er Erkenntnissen, Liebe und geistigen Genüssen nachjagt.

Um Gott entsprechend Seiner wahren Wesensrealität zu erkennen, hat er diese Namen wie geheimnisvolle Schlüssel seinen äußeren und inneren Wahrnehmungsorgane übergeben.

Mit dem Licht der Wahrheit, das durch die von diesen Schlüsseln geöffneten Tore hineinströmte, hat er sich dem Horizont des Schauens, Erkennens und Fühlens Gottes zugewandt.

Wunderschöne Kommentare über die schönen Namen Gottes

Die schönen Namen Gottes sind seit jeher eine lebensspendende Süßwasserquelle (menhelu’l-azbi’l-mevrud) für die Menschheit gewesen. Doch ihre systematische Erörterung durch Kommentare und Erläuterungen wurde erst in späteren Zeiten von den Gelehrten behandelt – und dies dauert bis heute an. Über die schönen und schönsten Namen des Erhabenen Gottes sind so viele Werke verfasst worden – in knapper und ausführlicher Form, in Vers und in Prosa –, dass es unmöglich ist, sie alle zu erfassen oder gar zu zählen. Was wir hier nennen wollen, ist nicht mehr als ein Tropfen im Ozean.

In diesem Zusammenhang können unter anderem folgende Werke genannt werden:

Kommentar zu den schönsten Namen Gottes (Tefsīr el-esmāʾ el-ḥusnā) von Ebū Isḥāq ez-Zejjaǧ,

Der Weg zu den Zweigen des Glaubens (el-Minhāǧ fī šuʿab el-īmān) von el-Ḥalīmī,

Die Namen und Eigenschaften (el-Esmāʾ we-ṣ-ṣifāt) von ʿAbd el-Qāhir el-Baġdādī,

Das vortrefflichste Ziel in der Erklärung der schönsten Namen Gottes (el-Meqṣad el-esnā fī šarḥ esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von al-Ġazzālī,

Das höchste Ziel (el-Emed el-aqṣā) von Ebū Bekr Ibn el-ʿArabī,

Lichter der klaren Beweise (Lewāmiʿ el-beyyināt) von Feḫr ed-Dīn er-Rāzī,

Das vortreffliche Buch zur Erklärung der schönsten Namen Gottes (el-Kitāb el-esnā fī šerḥ esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von el-Qurṭubī,

Sammlung zu den schönsten Namen Gottes (el-Ǧāmiʿ li-esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von Ḥāmid Aḥmed Ṭāhir, Ayman ʿAbd ar-Razzāq und Yūsuf ʿAlī (zusammengestellt aus den Werken von Ibn Qayyim el-Ǧewziyyā, Imām Qurṭubī, ʿAllāma es-Saʿdī, Ibn Kaṯīr und el-Beyhaqī),

Enthüllung des Sinns über das Geheimnis der schönsten Namen Gottes (Kešf el-maʿnā ʿan sirr esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von Muḥyī d-Dīn Ibn ʿArabī,

Die schönsten Namen Gottes (Gedichtform) (Esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von ʿAbd El-Qādir el-Ǧīlānī,

Das Ziel der Namen in der Erklärung der schönsten Namen Gottes (el-Meqṣad el-esmā fī šerḥ esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von Aḥmad b. Aḥmad Zarrūq,

Kommentar zu den schönsten Namen Gottes (Šerḥ esmāʾ Allāh el-ḥusnā) von Ebū l-Qāsim el-Qušayrī,

Kommentar zu den schönsten Namen Gottes (türkisch) (Şerḥ-i esmāʾ-i ḥüsnā) von Muḥammad İbrāhīm Efendi,

Die Göttlichkeit im Koran (el-Ulūhiyye fīl-Qurʾān) von Suat Yıldırım (herausragend durch seine besondere Herangehensweise).

Möge diesen Werken Wertschätzung und Gottes Wohlgefallen zuteilwerden.

Wegweiser zur Gotteserkenntnis

Die Esma el-Husna sind die schönsten und erhabensten Namen. Sie bezeichnen die erhabenen und heiligen Namen Gottes, also die Namen für das Sein und Wesen Gottes.

Im Edlen Koran und in der authentischen Sunna werden die göttlichen Namen stets mit diesem ehrwürdigen Titel genannt und erwähnt. Wie im Weiteren ersichtlich sein wird, ist unter diesen heiligen Namen der Name „Allah“ der Wesensname Gottes (ism-i Zât), während alle anderen Namen als Attributivnamen (esmâ-i sıfat) gelten.

Der ehrwürdige Gottesname „Allah“, der als erhabener Name (lafz-ı celâl) gilt, umfasst durch seine vielfältigen Bedeutungsformen alle göttlichen Namen. Er ist der einzigartige und ehrwürdige Name des Seins und Wesens Gottes.

Die Bedeutung, die durch den Namen „Allah“ ausgedrückt wird, kann von keinem anderen Wort wiedergegeben oder ersetzt werden.

Kategorisierung zum besseren Verständnis

Unter den esmāʾ al-ḥusnā weisen einige Namen wie el-Quddūs, es-Selām, el-Eḥad, el-Wāḥid – auf die später noch eingegangen wird – als verneinende Attribute Gottes (ṣifat selbi) auf die absolute Heiligkeit und Reinheit des Wesens des Erhabenen Wahren Einen hin. Erhabene Namen wie el-Ḥayy, el-ʿAlīm, es-Semīʿ, el-Baṣīr, el-Murīd, el-Qadīr, el-Mutekellim und so weiter offenbaren die Entfaltung Seiner affirmativen Attribute (ṣifat es-subut). Namen wie el-Ḫāliq, el-Mubdiʿ, el-Muḥyī, el-Mumīt, er-Rezzāq, el-Wehhāb, el-Ghaffār, es-Settār, el-Bārīʾ und el-Muṣawwir verweisen auf die verschiedenen Manifestationen der schöpferischen Eigenschaften (ṣifat et-tekwīn) Gottes.

Welche Wahrheit des Seins und Wesens Gottes sie auch widerspiegeln und welche Erweiterung eines göttlichen Attributes sie auch sein mögen – alle göttlichen Namen sind Ausdruck einer Schönheit, einer Heiligkeit, einer Makellosigkeit und einer Vollkommenheit dieses erhabenen Wesens.

Wirkung, die im Herzen beginnt

Jedes Mal, wenn diese Namen genannt werden, bestimmen sie mit ihrem Inhalt, ihrer Bedeutung und ihrem Licht die Grenzen der zu glaubenden Wahrheiten, wecken Ehrfurcht in den Herzen der Gläubigen und führen jene Seelen, deren Herzen vor Demut beben, zur Hinwendung zu Gott. So reinigt jeder dieser gesegneten Namen, der im Innersten des Gewissens empfunden und ausgesprochen wird, den Blick und das Herz von allen Trübnissen und allem Rost, zerreißt die Schleier der Körperlichkeit und zeigt den Seelen das Jenseits und das, was noch darüber hinaus liegt.

Hin zum Rang der Nähe

Wie ein Fürsprecher erinnern sie an den heiligsten Namensbesitzer (Musemmâ-i Aqdes). Und sooft der Mensch durch sie des Wahrhaftig Einen gedenkt, entstehen in seinem Herzen eine tiefe Gewissheit und Gelassenheit. Mehr noch: Nach dem Grundsatz „Der Wert des Wissens bemisst sich am Wert dessen, was Gegenstand der Erkenntnis ist“, gilt: Wer diese gesegneten Namen des Wesens und Selbst Gottes kennt und in ihnen eine gewisse Tiefe erreicht, erlangt unter den Paradiesbewohnern einen unschätzbaren Rang und gehört zu den Kandidaten der Nähe Gottes. Wenn diese Nähe davon abhängt, Gott richtig zu erkennen, dann kann das erhabene Wesen Gottes mit all seinen majestätischen und schönen Eigenschaften nur im lichterfüllten Umfeld dieser Namen wirklich erkannt werden.

Das notwendige Sein

Wir können die uns bekannten Dinge lediglich im Rahmen ihrer physischen Begrenzungen und im Rahmen unserer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit erfassen und beurteilen.

Das erhabene Wesen Gottes hingegen kann einzig in der Heiligkeit, Reinheit und transzendenten Wirklichkeit erkannt werden, die sich aus der Gesamtheit aller göttlichen Namen ergibt. Eine solche Annäherung macht zugleich deutlich, dass Gott keine bloße Vorstellung im Geist ist, sondern als „Notwendiges Sein“ aus sich selbst existiert – wie es auch dem Glaubenszentrum aller Muslime entspricht.