Reformation des Islams: Sein oder Nichtsein?

Kein Tag vergeht, da nicht die Forderung nach einer „Reformation“ des Islams zu vernehmen ist. Was ist davon zu halten? Ist der Islam unreformiert? Oder unreformierbar? Und wie steht es mit anderen Konfessionen? Gibt es etwa eine katholische Reformation? Einige Überlegungen.

Schon seit Jahren rufen die Medien zu einer islamischen Reformation auf. Anders als bei der christlich-lutherischen Reformation kommt dieser Aufruf aber oftmals aus den Reihen von Andersgläubigen und nicht von den Muslimen selbst. Warum ist dies so? Sehen die Muslime etwa selbst nicht, dass einige wichtige Themen noch einmal überdacht werden müssen? Themen wie die Freiheit, glauben bzw. nicht glauben oder seinen Glauben wechseln zu dürfen. Die Frage, ob die Vergeltung jenseitsbezogener Gebote Gottes wie bspw. Sünden nicht eine Sache zwischen dem Einzelnen und Gott ist, solange nicht die Grundrechte eines anderen verletzt bzw. einschränkt werden. Oder ob ein Mensch seinem Gottesdienst nachgeht oder nicht. Ob er ein Kopftuch trägt oder nicht. Die Frage, ob Gerechtigkeit relativ ist, also für Gläubige anders als für Anders- bzw. Nichtgläubige gilt. Oder ob es zu den Grundrechten gehört, dass jemand in der Schule, an der Uni oder auf der Arbeit beten darf, egal welcher Religion er oder sie angehört, soweit dies in den Pausen geschieht. Diese und viele andere Fragen warten noch auf eine faire Diskussion.

Um einer Beantwortung dieser Frage näherzukommen, soll zunächst erfragt werden, was die immer wieder erwähnte Reformation bedeutet, welche Auswirkungen sie auf Europa hatte und ob dadurch die ganze christliche Welt zur „Einheit in Vielfalt“ gelangte, ob sich Muslime gegen eine Reformation stellen, obwohl sie darauf bestehen, dass islamische Auslegungen erneuert werden können.

1. Historie: Was ist eigentlich die Reformation?

Der Begriff „Reformation“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wiederherstellung, Erneuerung. Wenn von Reformation die Rede ist, dann ist damit in der Regel die Reformation der Kirche als Organisationsform gemeint. Als Grundursache für die Reformation werden in der Regel Missstände im kirchlichen Amt genannt, die im 16. Jahrhundert ein nicht mehr hinnehmbares Maß erreicht hatten. Durch Ämterkauf und -verkauf (Simonie) und die Weitergabe von Ämtern an Verwandte (Nepotismus) wurden kirchliche Ämter ihres Zweckes entfremdet, sodass sie nicht mehr Geistlichkeit, sondern Macht und Reichtum symbolisierten.[1]Ein weiterer wesentlicher Auslöser war der Ablasshandel der Kirche. Ein Sünder konnte sich durch großzügige finanzielle Zuwendungen an die Kirche quasi ins Himmelreich „hineinkaufen“. Johann Tetzel ist mit seinem Wahlspruch„Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt“ zu einer Symbolfigur dieser Ära geworden.

Im Jahr 1517 verfasste Luther 95 Thesen, die die Missstände der Kirche zum Gegenstand hatten. Kurze Zeit später besorgte er eine Übersetzung der Bibel ins Deutsche, die nicht nur sprachbildend für die nächsten Jahrhunderte sein sollte, sondern vor allem den Zeitgenossen ermöglichte, den Gehalt der heiligen Schriften unmittelbar nachzuvollziehen. Dass Luther selbst einen Antisemitismus propagierte, dass sich das europäische Christentum infolge der Reformation in zwei oppositionelle Konfessionen teilte und die darauffolgenden Entwicklungen weitere machtpolitische Reaktionen hervorriefen, sind einige der kritischen Folgen, die heute auch in der Fachliteratur hervorgehoben werden.[2]

1555 wurde als Antwort auf die gesellschaftliche Spaltung der Augsburger Religionsfrieden ausgehandelt. „Cuius regio, eius religio“ hieß die wichtigste Regel des Vertrages. Sie besagte, dass die Untertanen sich dem Glauben ihrer Landesherren anschließen mussten. Allerdings durften jene, die sich diesem Glauben nicht anschließen wollten, in ein anderes Land übersiedeln, ohne verfolgt oder geächtet zu werden. Alle machtpolitisch motivierten und religiös beladenen Geschehnisse zusammen mündeten schließlich in einem dreißigjährigen Krieg, der alles andere als Frieden brachte.

Auch heute noch sind die Folgen der Reformation erkennbar. So gibt es in Deutschland etwa konfessionell getrennten Religionsunterricht und eine für alle zugängliche Bibelübersetzung in deutscher Sprache.

Ist auch der Katholizismus reformiert?

Der Katholizismus, die größte christliche Konfession weltweit, wird von protestantischer Seite als „nichtreformiert“ betrachtet. Gleichwohl kennt auch der Katholizismus Erneuerungsbewegungen. Darunter nimmt die „katholische Reform“, aus protestantischer Sicht die „Gegenreformation“, die auf dem Konzil von Trient (1545–1563) beschlossen wurde, eine besondere Stellung ein. In jüngerer Vergangenheit stellt das 2. Vatikanische Konzil, das von Papst Johannes XXIII. 1962 einberufen und von 1963 bis 1965 unter Papst Paul VI. fortgeführt wurde, die bedeutendste Entwicklung der katholischen Kirche dar. Das Konzil führte u. a. zu einer Neuorientierung der katholischen Kirche gegenüber den anderen Religionen und Konfessionen und mithin zu einer inklusivistischen Haltung gegenüber Andersgläubigen auf der ganzen Welt.

2. Reformation des Islams?

Nach diesem kurzen Rückblick stellt sich die Frage, ob auch der Islam reformiert werden kann oder, so die Erwartung vieler Menschen in den christlich geprägten Ländern des Westens, reformiert werden muss. Gudrun Krämer, Islamwissenschaftlerin und Expertin für die Geschichte der islamischen Welt, argumentiert, dass der Islam weder reformiert werden kann, da er keine kirchenähnlichen Strukturen kennt, noch dass er einen Martin Luther braucht. Auslöser für die Reformationsbewegung war eine spezifische Situation der katholischen Kirche des 16. Jahrhunderts. Muslime benötigen dagegen eine Erneuerung „im Rahmen islamischer Bezüge“. Krämer fügt hinzu, dass eine Einschätzung des Islams als „mittelalterlich“ und als „demokratieunfähiges System“ nur Extremisten unterstützen würde, da sie im Grund deren Auffassung vom Islam wiederholt.[3]

Auch Frank Griffel, Professor für religiöse Studien an der Universität Yale, vertritt die These, dass die Forderung, „der Islam müsse sich reformieren und die Werte der [europäischen] Aufklärung übernehmen“, aus der Kenntnis vormoderner islamischer Gesellschaften heraus sinnlos scheint. Laut Griffel basiert diese Ansicht auf einem defektiven Verständnis vom „Niedergang muslimischer Gesellschaften“. Die Probleme in der muslimischen Welt seien andere gewesen als jene in Europa, welche die Reformation und die Aufklärung zur Folge hatten. Es habe im Islam keinen organisierten Klerus, keine Unterdrückung von Philosophie und Naturwissenschaft und auch keine Ketzerprozesse gegen Rationalisten gegeben.[4]

Da „Reformation“ ein Terminus technicus für die protestantische Reformbewegung des 16. Jh. ist, sollte dieser Begriff nicht unbedingt für die Aufklärungs- und Erneuerungsbestrebung des Islams übernommen werden. Er ruft unter den muslimischen Gelehrten eine Negativhaltung gegenüber dem eigentlichen Anliegen hervor: die Aktualisierung der Interpretationen der islamischen Urquellen, des Korans und der Überlieferungen vom Leben des Propheten Muhammed. Dabei stellt eine„Reform“ weder für den Katholizismus noch für den Islam etwas Fremdes dar. Denn ohne eine solche Aktualisierung könnte weder eine Religion noch eine Konfession langfristig fortbestehen.

(Reform-)Debatten haben im Islam eine eigene Entstehungsgeschichte. Sie wurden in der Regel durch einen gesellschaftlichen Diskurs angestoßen und daraufhin in unterschiedlichen Lehrzirkeln vertieft. Die vielfältigen Meinungen, die in den Lehrzirkeln produziert wurden, erhielten erst durch die Zustimmung der Gemeindemitglieder und ihre Etablierung im sozialen Leben Geltung.

