Fotowettbewerb 2013

Dein Foto zum Thema „IM DIALOG“

Der Dialog ist eine der drei großen Rubriken unserer Zeitschrift, und er liegt uns sehr am Herzen. Deshalb würden wir gern mehr darüber erfahren, wie unsere Mitmenschen und insbesondere unsere Leserinnen und Leser Dialog leben und verstehen. Gemeint ist nicht nur ein Dialog als Gesprächsform, sondern der Dialog in all seinen Formen und Farben im Alltagsleben. Lasst eurer Kreativität also freien Lauf!

Preise:

1. Preis: 200 €

2. Preis: 150 €

3. Preis: 100 €

Unsere Jury wird unter den Einsendungen die eindrucksvollsten Bilder auswählen.

Die prämierten Bilder werden auf der Buchmesse präsentiert, sollen daneben aber auch in anderen öffentlichen und kulturellen Einrichtungen in Deutschland ausgestellt werden (angefragt).

Teilnahmebdingungen

Das Foto muss von Dir persönlich aufgenommen worden sein. Bitte das Datum und den Ort, an dem das Foto gemacht wurde, mit angeben.

Schickt uns euer Foto im Anhang einer Email an info@fontaene.de , mit folgenden Informationen zu eurer Person:

Name, Vorname, Geburtsdatum

Adresse, Telefon (Handy)

Einsendeschluss ist der 31. August 2013

Hinweise

Alle Teilnehmer, die die Fontäne noch abonniert haben, erhalten bis zum Ende des Jahres ein gratis Geschenk-Abo

Eine nachträgliche Bildbearbeitung ist zulässig.

Veröffentlichungsrechte: Der Teilnehmer/die Teilnehmerin berechtigt die Zeitschrift ‚die Fontäne‘ und den Main-Donau Verlag zur Veröffentlichung des eingereichten Fotos in Medien und Ausstellungen.

Mit der Teilnahme versichert der Fotograf, bei Portraits von bis zu zwei Personen die Einwilligung der abgebildeten Personen einzuholen.

Unser Verlag hält sich an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die persönlichen Daten der Teilnehmer/innen werden nicht an Dritte weitergegeben.

Für weitere Fragen wendet euch bitte über info@fontaene.de an uns!